Małgorzata Tomaszewska o Barbarze Kurdej-Szatan. Ma dla niej jedną radę

To nie najlepszy czas dla Barbary Kurdej-Szatan. Po jej wpisie dotyczącym losu migrantów na granicy, postawy Straży Granicznej i władz, w sieci się zagotowało, a pracodawcy gwiazdy wyrazili jasny sprzeciw, rozwiązując z nią umowy. Sytuację postanowiła skomentować Małgorzata Tomaszewska, która przejęła od Kurdej-Szatan rolę prowadzącej program "The Voice of Poland".