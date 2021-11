Córka Norbiego miała dość. Odcięła się od znanego ojca

- To ciężki zawód, jesteś narażony na wiele stresu. Ja to powiedziałem wielokrotnie: jeżeli nie czujesz się na siłach, żeby przyjąć na klatę obelgi, pochwały i wszelkie inne rzeczy – nie idź w to. Jeżeli łapiesz i przyjmujesz na klatkę piersiową, to znaczy, że jesteś gotowy i przygotowany do tego zawodu - tłumaczył piosenkarz w programie Kuby Wojewódzkiego.