Małgorzata Tomaszewska o trudnych momentach po urodzeniu dziecka. "Otarłam się o depresję"

Małgorzata Tomaszewska nie odstępowała niemowlęcia na krok

"Myślę, że to było bardzo trudne dla mnie. Z takiej aktywnej osoby, nagle wszystko zmieniło się o 180 stopni. Trochę nie mogłam sobie z tym poradzić. Panicznie bałam się zostawić dziecko. Przez dziewięć miesięcy ja go w ogóle na chwile nawet nie zostawiłam. Trochę to odbiło piętno na mojej psychice. Później znalazłam ten złoty środek i teraz czuję się dobrą mamą" – powiedziała Małgorzata Tomaszewska w Jastrząb Post.