Małgorzata Tomaszewska strzeże swojej prywatności. Co wiadomo o jej byłych partnerach?

Przyczyną rozstania Małgorzaty Tomaszewskiej z drugim mężem mogła być specyfika pracy, którą wykonuje. W Plejadzie tłumaczyła, że jej bliscy nie rozumieją, że musi być zawsze dyspozycyjna i pracować nawet w święta. "Osoby, które są blisko mnie, nie do końca rozumieją, dlaczego, gdy prowadzę program po tym, jak się pokłócimy, nie jestem smutna, tylko uśmiecham się z ekranu. Trudno im pojąć, że jestem w stanie o tym zapomnieć, zostawić to i tryskać dobrym humorem. Odbierają to jako moją bezduszność, wydaje im się, że nie przejmuję się kłótnią. A to w ogóle tak nie jest" – dodała w tej samej rozmowie.