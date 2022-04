Małgorzata Tomaszewska wzięła drugi rozwód. Ukrywała to przed światem

Małgorzata Tomaszewska-Słomina jest doskonale znana widzom Telewizji Polskiej. Prezenterka przejęła w 2019 roku po Monice Zamachowskiej prowadzenie porannego programu "Pytanie na śniadanie". Prowadziła także głośne imprezy TVP – benefis Zenona Martyniuka pt. "Życie to są chwile", Wakacyjną Trasę Dwójki, dwie edycje programu "The Voice of Poland", "Sylwester marzeń z Dwójką", a także trzecią edycję programu rozrywkowego "Dance Dance Dance".