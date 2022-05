Małgorzata Tomaszewska zapomniała kremu z filtrem? W Dubaju zdecydowanie przeholowała z opalaniem

- To, że ćwiczę, to jest jedno i starałam się robić to trzy razy w tygodniu. Teraz trochę to zaniedbałam, dlatego muszę do tego powrócić, ale dieta... Jestem przeważnie na diecie "okno żywieniowe", na której jemy przez osiem godzin, a przez szesnaście nie jemy. Dlatego każdy może sobie wybrać godziny, które mu odpowiadają. Ja wybieram te wieczorne, bo akurat wracam wtedy do domu i lubię jeść - powiedziała w wywiadzie dla portalu "Plotek".