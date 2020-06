Małgorzata Trzaskowska zbiera głos. Żona kandydata na prezydenta przerażona sytuacją na Śląsku

Małgorzata Trzaskowska na Facebooku broni i wspiera Ślązaków

42-letnia żona Rafała Trzaskowskiego to rodowita Ślązaczka. Wychowała się i mieszkała w Rybniku aż do czasu ukończenia studiów. Jest silnie związana ze swoim rodzinnym regionem, co często podkreśla w wypowiedziach. - Czuję wielką więź ze swoją rodziną i miejscem, z którego pochodzę - przyznała w wywiadzie z Dziennikiem Zachodnim. Jej najnowszy wpis na Facebooku jest więc kwintesencją wcześniejszych zapewnień.