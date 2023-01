Malik Montana wyznał, co działo się, gdy chodził do szkoły. Słyszał wyzwiska

Kontrowersyjne jest również przedstawianie kobiet w utworach rapera. "Ja gonię wciąż za hajsem, a nie gonię za babami, bo goniąc za hajsem, baby same przyjdą"— śpiewał m.in. w utworze "Baby same przyjdą". Woźniak-Starak i Drzewiecka z kolei zwróciły uwagę na wulgarny utwór "Na rapera". - Dla niektórych (to jest drażliwy temat – przyp. red.). Ja myślę, że te kobiety powinny się bardziej wyluzować po prostu - stwierdził Montana. Agnieszka Woźniak-Starak stwierdziła, że starała się wyluzować, jednak tekst był według niej obleśny. - Dla mnie nie jest to obleśne i myślę, że są kobiety, dla których to nie jest obleśne. (…) Ja mimo wszystko, mimo że w sprośny sposób opowiadam o jakichś seksualnych rzeczach, to nie krzywdzę tym nikogo. Śmiem twierdzić, że znam dużo kobiet, którym się to podoba po prostu. (...) Ja naprawdę kocham kobiety — próbował przekonywać Montana.