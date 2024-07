Maliny nie wszystkim służą. Kto powinien ich unikać?

Maliny to pyszne i zdrowe owoce, lecz jak się okazuje, nie są dobre dla wszystkich. Zawierają wiele witamin i minerałów, a także wspierają układ odpornościowy. Ze względu na swoją niską kaloryczność i niski indeks glikemiczny, świetnie sprawdzą się w przypadku tych, którzy chcą dbać o linię.

Maliny są one bogate w szczawiany, które mogą przyczyniać się do powstawania kamieni nerkowych u osób predysponowanych. Osoby z chorobami nerek, a także ci, którzy przyjmują niektóre leki np. przeciwzakrzepowe, powinny skonsultować się z lekarzem, zanim dodadzą do swojej diety maliny.