Malitowski poznał żonę, gdy miała 12 lat. Była jego uczennicą

Michał i Yuliya przed ślubem spotykali się zaledwie kilka miesięcy. Co ciekawe, Malitowski oświadczył się ukochanej już po dwóch tygodniach od ich pierwszego spotkania. Jednak jak się okazuje, tak naprawdę poznali się wiele lat wcześniej, gdy Yuliya była jeszcze małą dziewczynką. Ona miała wówczas 12 lat, a jej przyszły mąż 25.

Co ciekawe, ich życiowe drogi skrzyżowały się po wielu latach od pierwszego spotkania zupełnie przez przypadek. Malitowski natknął się w mediach społecznościowych na wpis Phillips dotyczący depresji.

- Rozstałem się z moją ówczesną partnerką i wpadłem w depresję. Skontaktowaliśmy się z Yuliyą przez internet. Ona wrzuciła do mediów społecznościowych cytat na temat swoich doświadczeń z depresją - wyznał tancerz w programie śniadaniowym.

- Napisałam w internecie: "Możesz się załamać całkowicie, ale będziesz musiał sam się odbudować. W przeciwnym razie będzie po wszystkim”. Michał na to odpowiedział, ale to wyszło zupełnie przez przypadek, bo on mnie nawet nie obserwował - podkreśliła żona Malitowskiego.