Mało kto by się odważył. Jej stopy wywołały poruszenie

Hit czy kit?

Nigdy nie mów... "nigdy". Latami wbijano nam do głów, że skarpety i sandały to duet skazany na porażkę, będący synonimem obciachu i symbolem "turysty", dla którego ubranie pełni wyłącznie funkcję praktyczną. Okazuje się, że ową zasadę można spisać i wyrzucić do kosza. Moda bywa przewrotna i zmienna, a to co dziś jest antytrendem – lada moment może okazać się hitem.