Mało kto o tym wie. Ten trik gwarantuje nieskazitelny makijaż

Palcami, pędzlem czy beauty blenderem – jak najlepiej nałożyć podkład na twarz? Zapewne większość osób uniosłaby rękę w górę na dźwięk beauty blendera. To gąbka do makijażu, która początkowo zaskakiwała wszystkich swoją ceną, ale jakością obroniła się na szóstkę z plusem. Wizażyści idą jednak o krok dalej i zdradzają pewną tajemnicę. Co robią z gąbeczką, aby uzyskać nieskazitelnie rozprowadzony na twarzy podkład? Kierują się z nią do lodówki.