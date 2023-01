Dopamine makeup. Nowy trend w makijażu, który dodaje energii i przyciąga spojrzenia

Jak wykonać dopamine makeup?

Co jest potrzebne do wykonania dopamine makeup? Kobiety, które chcą go wypróbować, powinny zaopatrzyć się w paletkę dobrze napigmentowanych cieni w elektryzujących kolorach i o matowym wykończeniu. Można je rozprowadzać na całej powiece albo tylko w wewnętrznych kącikach oczu czy pod dolną linią rzęs. Jeszcze intensywniejszy i zdecydowanie bardziej graficzny efekt dadzą płynne eyelinery, które można ze sobą ciekawie łączyć.