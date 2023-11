Mało kto wie, kim jest jego żona. Ma ważny powód, by o niej nie mówić

Kim jest żona prezydenta Jacka Majchrowskiego?

Żona prezydenta Jacka Majchrowskiego, Barbara, od samego początku żyje (z wyboru) w jego cieniu. Określana przez dziennikarki "Gazety Krakowskiej", którym udzieliła wywiadu, jako "nieśmiała, małomówna i nie cierpiąca pozować do zdjęć", od oficjalnych wydarzeń zdecydowanie woli zacisze domu. Na ulicy nie jest rozpoznawana nawet przez krakowian, a do pracy jeździ tramwajem, co pozwala jej być bliżej potrzeb mieszkańców.