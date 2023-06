Mało kto wie, kim jest jej mąż. Najnowsze zdjęcie to hit

Agnieszka Pilaszewska i Maciej Maciejewski to jedna tych par, które stronią od blasku fleszy, mimo że oboje pracują w branży filmowej. 11 czerwca małżeństwo świętowało 30. rocznicę ślubu, co uczcili pamiątkowym zdjęciem na Instagramie. Okazuje się, że w ich przypadku to była prawdziwa miłość od pierwszego wejrzenia.