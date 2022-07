Mało kto wierzył w powodzenie tego związku. Julia Roberts i Daniel Moder świętują 20. rocznicę ślubu

Julia Roberts poznała swojego ukochanego, gdy ten miał żonę

Julia Roberts na początku swojej kariery prowadziła bujne życie uczuciowe. Spotykała się m.in. z Liamem Neesonem, Matthew Perrym czy Georgem Clooneyem. Nic nie wskazywało na to, że zamierza się ustatkować. Wszystko zmieniło się w 2001 roku na planie filmu "Meksykanin". Ona była już wtedy rozchwytywaną aktorką nagrodzoną za role w "Pretty woman" czy "Stalowych magnoliach". On był operatorem i asystentem reżysera. Od razu coś zaiskrzyło. Jednak mężczyzna od trzech lat był żonaty z inną kobietą – makijażystką Verą Steimberg. Do dziś krążą plotki, że Julia Roberts zaproponowała żonie Daniela Modera 200 tys. dolarów za rozstanie z nim.