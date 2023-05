Maltretowali dzieci. "To nie rodzice, a biologiczne nośniki DNA"

- Ona poza Łukaszem świata nie widziała - mówi o matce jedna z sąsiadek. - Momentalnie się u niego pojawiła, nie jest stąd. Wpatrzona tylko w niego. Mieszkali w dwurodzinnym domu, często były tam libacje. Myślę, że ten Łukasz brał narkotyki. Gdy we wsi organizowane były mikołajki, nigdy nie przychodziła. Mówiła, że dzieci są za małe, albo że chore. Czasem ją widywałam, ale tylko wtedy, gdy chodziła do sklepu, alkohol kupowała, ale starała się to ukrywać. Myślę, że ona by tym dzieciom nie zrobiła krzywdy. Sama była nieporadna. Mówiła, że chciałaby je odzyskać - komentuje sprawę na łamach "Głosu Pomorza" sąsiadka rodziny.