Malujemy paznokcie na andrzejki 2022. Te kolory są hitem jesieni

Chwilowo podziękujemy czerwonym paznokciom, wysyłając na krótki urlop karminowe odcienie, ognisty rubin i winne bordo. Mamy dwie możliwości - pójść w stylizacyjny total look, malując paznokcie na odcień zbliżony do koloru ubrania lub postawić na kontrast, który wysunie na pierwszy plan świeżutki manicure. Na co stawiasz?