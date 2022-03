Małżeństwo rozstaje się po 17 wspólnych latach. Znajomy pary podaje możliwe powody

Kasia Cichopek to jedna z najpopularniejszych polskich celebrytek. Gra w chętnie oglądanym serialu, prowadzi konto na Instagramie, które obserwuje prawie pół miliona osób, jest gwiazdą telewizji śniadaniowej oraz ma własną kolekcję biżuterii. Nic dziwnego, że jako osoba publiczna postanowiła za pośrednictwem mediów społecznościowych oznajmić fanom, że jej małżeństwo to przeszłość. W specjalnym oświadczeniu wyznała, że po 17 latach zdecydowali z mężem, że każdy idzie w swoją stronę. Co doprowadziło do takiej decyzji? Jest kilka prawdopodobnych powodów.