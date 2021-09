Mama Anny Przybylskiej wspomina zmarłą córkę. "Mam czasem takie wrażenie, jakby wyjechała"

- To ma być dokument i na dokument się zgadzam. To na pewno potrwa i musimy się przygotować. Mamy mnóstwo filmów, mnóstwo zdjęć. Zawsze jak wyjeżdżali to dużo rzeczy nagrywali (...) Bardzo mi jej brakuje. Proszę wierzyć, że strasznie mi jej brakuje. Mam czasem takie wrażenie, jakby wyjechała i wróci - powiedziała Krystyna Przybylska.