Stracili dom w Tajlandii. Wyjawiła, ile muszą zapłacić za wynajem

Rodzina pięcioraczków z Horyńca wciąż poszukuje nowego domu w Tajlandii. Państwo Clarke wraz z liczną gromadką muszą wyprowadzić się z willi, w której do tej pory mieszkali. Mama jedenaściorga dzieci pokazała kilka posiadłości i podała ceny wynajmu.

Dominika i Vincent Clarke regularnie informują swoich obserwatorów, jak wygląda życie z jedenaściorgiem dzieci. Małżeństwo wraz z liczną gromadką na początku kwietnia przeprowadziło się z Horyńca na Podkarpaciu na tajską wyspę Koh Lanta. Chociaż życie w tropikalnym kraju ma wiele zalet, ostatnio rodzina mierzy się z problemem, jakim jest znalezienie dużego domu, który pomieści 13 osób.

Ostatnio w mediach społecznościowych Dominika pokazała kolejne poszukiwania nieruchomości. Zaprezentowała kilka sporych apartamentów oraz podała ceny za wynajem. Okazuje się, że te naprawdę mogą zaskoczyć.

Pokazała wille w Tajlandii

Rodzice pięcioraczków z Horyńca wybrali się ostatnio na poszukiwania nowego domu. Towarzyszyła im Adrianna Eisenbach, znana z programu "Królowe życia", i jej mąż - Dawid. Cała czwórka obejrzała niewielką willę z czterema sypialniami, która znajdowała się tuż przy samym morzu.

- Jakie piękne dziś są widoki. Widać wszystkie wyspy z oddali (...) Najlepszy jest ten punkt programu, gdzie jesteście właściwie na samej plaży - powiedziała na nagraniu Dominika Clarke.

Za domem znalazły się leżaki pod zadaszeniem oraz basen z wydzieloną płytszą częścią. Przed wejściem do apartamentu jest za to duży taras z rattanowymi sofami, drewnianym stołem oraz huśtawki.

Wewnątrz zaś można znaleźć spory salon z dużą kanapą, a po drugiej stronie przestronną kuchnię ze stołem na osiem osób. W dalszej części parterowego mieszkania są cztery sypialnie, osobna ubikacja i łazienka z wanną wbudowaną w podłogę.

- Domek jest naprawdę piękny, ale cztery sypialnie to trochę mało dla nas - powiedziała mama piecioraczków.

Zdradziła, ile trzeba zapłacić za wynajem

Dominika Clarke pokazała nie tylko wnętrze willi, ale zdradziła również, ile należy zapłacić za jej wynajem. Od 1 kwietnia do połowy listopada cena wynosi aż 60 tys. batów tygodniowo, co w przeliczeniu daje około 6 tysięcy 610 złotych. W kolejnych miesiącach koszt wzrasta do 120 tys. batów, czyli 13 221 zł.

Clarkowie obejrzeli jeszcze jedną willę z basenem i sporym ogródkiem. Wewnątrz nieruchomości znalazła się duża kuchnia i cztery sypialnie, ogromny salon z dużym tarasem i aż trzy łazienki. Cena za wynajem to 10 tys. zł plus opłaty. Problemem były jednak schody i brak barierki, co zmartwiło mamę pięcioraczków.

