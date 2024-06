Stracili dom w Tajlandii. Rodzina pięcioraczków musi się wyprowadzić

Losy rodziny Clarke śledzą w sieci tysiące Polaków. Dominika i Vincent niemal codziennie publikują w mediach społecznościowych nowe informacje na temat życia z jedenaściorgiem pociech. W kwietniu małżeństwo przeniosło się z niewielkiej miejscowości na Podkarpaciu do Tajlandii.

Wyjazd do tropikalnego kraju początkowo przebiegał bezproblemowo, jednak w ostatnim czasie rodzina Clarke musi zmagać się z wieloma trudnościami. Niedawno mama pięcioraczków z Horyńca przyznała, że pojawiły się problemy dotyczące legalnego pobytu w Tajlandii.

Dominika i Vincent Clarke muszą zmierzyć się nie tylko z dokumentacją w Tajlandii, ale także czeka ich wyzwanie w postaci znalezienia nowego domu dla siebie i swoich dzieci. Jak relacjonują rodzice, do ich obecnej willi za miesiąc wprowadzą się nowi lokatorzy.

Znalezienie nieruchomości dla 13 osób to nie lada wyzwanie.

Z instagramowych relacji można dowiedzieć się, że rodzice jedenaściorga pociech obejrzeli już kilka nieruchomości na wyspie, jednak póki co większość z nich nie nadaje się na mieszkanie z małymi dziećmi. Clarke'owie nie chcą jednak kupować domu, z prostego powodu - willa dla tak licznej rodziny sporo kosztuje.

Rodzina Clarke'ów wynajmuje willę w Tajlandii, której miesięczny koszt wynosi 8 tys. złotych. Jak wyjaśniła mama pięcioraczków, cena wynajmu zmienia się w zależności od sezonu – od maja do października jest niższa, a od listopada do marca wyższa, z dodatkową opłatą w szczycie sezonu od połowy grudnia do połowy stycznia. W cenę 8 tys. złotych wliczone jest sprzątanie, czyszczenie basenu, internet oraz opieka ogrodnika.