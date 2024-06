Dlaczego wyjechali z Polski? Donos na rodzinę pięcioraczków

Wyprowadzka trzynastoosobowej rodziny do Tajlandii dla wielu internautów była zaskoczeniem. Niektórzy zastanawiali się, jaki jest powód wyjazdu do Azji. Chociaż tych było kilka, wydaje się, że jeden zdecydowanie przeważył. Po narodzinach pięcioraczków Dominika zwróciła uwagę, że nie ma dobrych relacji z resztą rodziny, a zarówno w tych dobrych, jak i złych chwilach, mogła liczyć tylko na męża.

Dominika Clarke nie ma pretensji do bliskich. Rozumie, że brak zaproszeń na wesela, komunie lub inne rodzinne imprezy może być spowodowany posiadaniem tak licznej rodziny.

Słaby kontakt z rodziną to nie jedyny powód, dla którego rodzina zdecydowała się opuścić Polskę. Okazuje się, że tuż przed wyjazdem ktoś złożył na nich donos.

"To już jest koniec". Widzowie żegnają się z pięcioraczkami

