Mama Tomasza Komendy o życiu po wyroku skazującym syna. "Dla ludzi byłam matką potwora"

"W filmie jest dużo przemocy i ta przemoc naprawdę była. Jak Tomek siedział, to mi nie opowiadał o niej, nie musiał. Widziałam jego siniaki, skaleczenia, oko podbite. Mówił, że się uderzył w głowę, jak ćwiczył. Udawałam, że mu wierzę, ale wychodziłam załamana. Widziałam, jak się rozgląda po sali przestraszony, czy już tam mu ktoś nie przywali. Jak szedł do nas, to zawsze ostatni" – powiedziała Teresa Klemańska.

Tomek o wszystko pytał: "Czy mogę iść do toalety?"

"Najgorszy był pierwszy miesiąc. Tomek o wszystko pytał: 'Czy mogę iść do toalety?', 'Czy mogę sobie wziąć chleba?'. 'Tomek – mówiłam. – Jesteś u siebie'. Do pracy się bałam wychodzić, bo bałam się, że sobie coś zrobi. Dzwoniłam do niego z pracy, mówiłam, że już jadę" – mówiła Teresa Klemańska. Opowiadała, że jak wychodził do brata, to bała się czy wróci, czy po drodze, ktoś nie zrobi mu krzywdy. Teraz Tomasz Komenda mieszka ze swoją partnerką Anną, oczekują na przyjście na świat syna. Z mamą, Tomek widuje się raz w tygodniu. Pani Teresa podkreśla, że pępowina została odcięta.