Kinga Duda w ogniu krytyki. Pułkownik nie przebiera w słowach

Adam Mazguła krytykuje "awans" Kingi Dudy

Mazguła kpiąco odniósł się do dotychczasowego dorobku prezydenta Dudy i nieobecności Agaty Dudy w życiu publicznym. "W czym będzie doradzać ojcu? Przecież nic ważnego od niego nie zależy. Może będzie pilnować, aby nie zapomniał rocznicy ślubu i złożył Agacie milczącej życzenia", zastanawia się żołnierz.

Potem mówi jeszcze ostrzej. Nawiązując do urody Kingi Dudy, sugeruje, że jej jedyną rolą jest wyglądać ładnie u boku ojca. Jakkolwiek decyzja o przyznaniu córce prezydenta statusu doradcy, nawet niepobierającego wynagrodzenia, jest kontrowersyjna, używanie argumentów odnoszących się do wyglądu Kingi Dudy jest klasycznym przejawem szowinizmu.

Sprowadzanie znaczenia kobiety do jej wyglądu i ograniczanie funkcji do "ocieplania wizerunku" pokazuje, jaki stosunek do kobiet ma pułkownik Mazguła. Formułując swoją krytykę, mógł użyć innych, merytorycznych argumentów, a tych przecież nie brakuje. Mógł powiedzieć więcej o nepotyzmie wśród rządzących, o braku doświadczenia Kingi Dudy, czy w ogóle o roli społecznych doradców. Zamiast tego uderzył bronią, którą tak często walczy się z kobietami – kwestią wyglądu.