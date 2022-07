"Mamo, po coś ty mnie urodziła". Los tej dziewczynki stał się symbolem cierpienia ofiar "dziecięcego Auschwitz"

W separatce Ula była przez dwa tygodnie. Do zgonu. Początkowo dziewczynki wyprowadzały ją do mycia pod studnię lub do pralni. Później ją wynosiły, bo do pompy było ze trzydzieści metrów. Nadzorczyni pilnowała tego mycia, ale wkrótce go zaniechano. Polewanie Uli Kaczmarek wodą z węża przez Eugenię Pol widziała Barbara Wódka (z domu Seemann): "To się odbywało na dworze, bo wąż był przeciągnięty od pralni (…). Gdy ją prowadzono rozebraną do kąpieli, to zobaczyłam u niej ranę". (…)