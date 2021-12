Mamy prezent dla Twoich rodziców

To jednak nie wszystko. Dla fanów prawdziwej adrenaliny, przewidziano również możliwość wylosowania prezentu. Wystarczy wybrać dla kogo ma być on przeznaczony, a także budżet jakim dysponujesz. Klik i gotowe! Twoim oczom ukażą się propozycje, które możesz zamówić z dostawą do domu. Zamawiając prezenty, pamiętaj o możliwości wybrania dogodnej formy płatności oraz transportu. Możliwa jest dostawa do punktu odbioru lub sklepów stacjonarnych sieci Media Expert.