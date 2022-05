Marta Wiśniewska w stylizacji, która powala. Kozaki za kolano, biała koszula i trencz

Jednak tym, co najbardziej przyciąga uwagę w całym ubiorze piosenkarki, są długie skórzane kozaki o wąskiej cholewce oraz na wysokim obcasie i platformie, które sięgają za kolana. Trend na kozaki XXL najwyraźniej znów wraca do łask. Do tego prosta czarna minitorebka i można lecieć na miasto! Całość zdecydowanie na plus. Taka stylizacja będzie idealna na nieco bardziej deszczowe, późnowiosenne lub letnie dni.