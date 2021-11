Manicure i pedicure hybrydowy - wykonaj go w domu jak profesjonalistka

One Step zawiera lakier, oliwkę do paznokci, blok polerski, lampę, pilnik, polerkę, płatki bezpyłowe, odtłuszczacz, zmywacz oraz folie do usuwania lakieru. Nie wymaga on użycia bazy i topu, ponieważ zawiera lakier Semilac One Step Hybrid. W zestawie Try Me są dwa gotowe kolory - Biscuit oraz Girl on Fire, a także trzeci kolor do wyboru. Nie posiada on jednak pilnika. Wersja Extend zawiera zaawansowany lakier Extend 5 in 1. To rewolucyjny produkt, który łączy właściwości bazy, koloru i topu, przedłuża płytkę nawet do 1 cm oraz daje możliwość jej nadbudowania. Stosowane lampy są wyposażone w sensor ruchu oraz tryb niskiej temperatury, który stopniowo zwiększa nagrzewanie lampy.