Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Przepisy Gwiazdy FIT Najnowsze Popularne Inspiracje + 4 poradnik kupującegopaznokciemanicurepedicure w domu Agnieszka Małgorzata Adamska Dzisiaj, 16-02-2021 14:12 Manicure i pedicure w domowym zaciszu. Urządzenia, dzięki którym zadbasz o swoje paznokcie Wypielęgnowane dłonie i stopy to wizytówka każdej kobiety. Niestety, żeby paznokcie wyglądały pięknie i estetycznie, musimy dbać o nie regularnie. Najprostszym sposobem jest wizyta u kosmetyczki, ale nie zawsze jest na to czas. Alternatywą dla zabiegów w salonie są urządzenia, dzięki którym wykonasz pedicure i manicure bez wychodzenia z domu. Share W artykule znajdują się linki i boksy z produktami naszych partnerów. Wybierając je, wspierasz nasz rozwój. Sekretem pięknych paznokci jest odpowiednia pielęgnacja Źródło: 123RF Kobiece dłonie kojarzą się z pięknem i delikatnością. Gładka, nawilżona skóra rąk i zdrowe, zadbane paznokcie to marzenie wielu pań, ale także absorbujący obowiązek, na który w codziennym pędzie ciężko znaleźć czas. Pamiętajmy jednak, że to właśnie dłonie zwracają uwagę nowo poznanych osób i wiele mówią o nas samych, dlatego tak ważna jest ich regularna pielęgnacja. Dobrym rozwiązaniem wydają się profesjonalne zabiegi na dłonie w salonach kosmetycznych, jednak ta forma też wymaga systematyczności. Żeby paznokcie wyglądały pięknie przez cały czas, manicure i pedicure należy wykonywać regularnie, a to nie tylko czasochłonne, ale także kosztowne. Na szczęście na rynku dostępny jest sprzęt, dzięki którym samodzielnie i w prosty sposób wykonamy profesjonalny manicure i pedicure w domowym zaciszu. Frezarka, kompaktowy zestaw do polerowania paznokci i lampa UV to wszystko, czego potrzebujesz, żeby dłonie zachwycały pięknym wyglądem przez cały czas. Odkryj niezwykłą moc frezarki Bez tego urządzenia trudno wyobrazić sobie profesjonalny manicure i pedicure. Frezarka to wielofunkcyjne urządzenie, które nie tylko piłuje, wygładza i poleruje płytkę, ale także usuwa skórki i zgrubiały naskórek wokół paznokcia. Manicurzystki sięgają po frezarkę, żeby nadać płytce pożądany kształt i estetyczny wygląd. Bez obaw, posługiwanie się takim sprzętem nie wymaga wyjątkowych umiejętności. Frezarka przeznaczona do domowego użytku wyposażona jest w kilka głowic o różnym stopniu twardości. Używanie każdej z końcówek jest w pełni bezpieczne – są skonstruowane tak, żeby nie dopuścić do nadmiernego skrócenia lub uszkodzenia płytki. Za pomocą frezarki usuniemy też resztki lakieru oraz twardego naskórka. Urządzenie doskonale nadaje się do bezbolesnej pielęgnacji wrastających paznokci. Po frezarkę możesz sięgnąć także wtedy, gdy chcesz się pozbyć suchej, zrogowaciałej skóry na piętach, nagniotków i odcisków – ścierające głowice poradzą sobie z tymi nieestetycznymi problemami błyskawicznie. Niektóre modele frezarek wyposażone są lampy LED zapewniające lepszą widoczność podczas korzystania z urządzenia. Dzięki temu zabiegi przy pomocy frezarki są jeszcze bardziej bezpieczne. To nieoceniony sprzęt, jeżeli chcesz w prosty sposób wykonać w domu profesjonalny manicure i pedicure. Zestaw do pielęgnacji paznokci – specjalista do zadań specjalnych Szukasz produktu, który kompleksowo zadba o wygląd dłoni i stóp? Rozwiązaniem może być zestaw do pielęgnacji paznokci, łączący funkcję frezarki i polerki do skracania i szlifowania płytki. W skład zestawu wchodzi elektryczny przyrząd i komplet końcówek o różnym stopniu tarcia. Dzięki praktycznemu opakowaniu urządzenie można bez problemu zabrać w podróż, dzięki czemu w prosty i szybki sposób zadbasz o paznokcie w każdym miejscu i sytuacji. Dlaczego warto zainwestować w to praktyczne urządzenie? Zestaw do pielęgnacji paznokci dobrze zastępuje profesjonalny sprzęt, którego w salonie używa kosmetyczka. Tym prostym przyrządem skrócimy, wyrównamy i wypolerujemy płytkę, usuniemy skórki w zgrubienia wokół paznokci, a także nadamy im pożądany kształt. Wystarczy kilka prostych gestów, żeby dłonie i stopy nabrały pięknego wyglądu. Gładkie stopy przez cały rok Wykonując pedicure, nie możemy zapomnieć o pielęgnacji pięt. Piękne stopy to nie tylko zadbane paznokcie, ale także miękka, gładka i nawilżone skóra pięt. Pod wpływem chodzenia skóra na stopach robi się gruba i twarda, mogą też pojawiać się na niej tzw. modzele i nagniotki. Każdy z tych problemów jest nie tylko nieestetyczny, ale w dalszym ciągu może powodować nawet dyskomfort i ból – szczególnie, gdy skóra na stopach zacznie pękać. Żeby do tego nie dopuścić, konieczne jest systematyczne złuszczanie, ścieranie i nawilżanie skóry pięt. Kosmetyki o działaniu złuszczającym i zmiękczającym naskórek stóp to zdecydowanie za mało. Do pielęgnacji nóg potrzeby jest także pilnik, który skutecznie usunie martwą, zrogowaciałą warstwę skóry, przywracając stopom lekkość, gładkość i piękny zadbany wygląd. Najskuteczniejszym sposobem ściernia i wygładzania skóry na stopach jest pilnik elektryczny. Urządzenie najczęściej wyposażone jest w ścierające końcówki w kształcie podłużnego walca – grubo i drobnoziarnistą. W zależności od indywidualnych potrzeb, możemy też wybrać różne poziomy mocy i tempa obrotów głowicy. Pilnik elektryczny jest w pełni bezpieczny i łatwy w użytkowaniu. Czynność ścierania i polerowania pięt zajmuje zaledwie kilka minut, a stopy po zabiegu są miękkie i gładkie przed długi czas. Z niektórych modeli pilników można korzystać zarówno na sucho, jak i na mokro. Dzięki temu możemy sprawnie i w prosty sposób wykonać zabieg pielęgnacyjny dla stóp podczas kąpieli, albo pod prysznicem. Hybryda jak z salonu? To możliwe Manicure i pedicure hybrydowy to obecnie jedna z najczęściej wybieranych form malowania paznokci. Trudno się dziwić – hybryda jest bardzo wytrzymała, nie ściera się i nie odpryskuje, a do tego trzyma się na płytce przez długi czas. Jeszcze do niedawna manicure i pedicure hybrydowy można było wykonać jedynie w gabinetach kosmetycznych. Obecnie na rynku dostępne są specjalne lakiery, utwardzacze i domowe lampy UV, dzięki którym manicure i pedicure hybrydowy zrobisz samodzielnie, bez konieczności wizyty u profesjonalnej stylistki. Szczególnie te ostatnie są tak ważne podczas wykonywania hybrydy. Promienie UV, którym poddawany jest lakier, utwardzają jego strukturę i przedłużają trwałość. To właśnie dzięki lampie możemy cieszyć się pięknymi paznokciami nawet do trzech tygodni! Niewielkie gabaryty urządzenia, a także nowoczesna technologia to gwarancja wygodnego i bezpiecznego użytkowania. Z lampą UV bez problemu wykonasz profesjonalny manicure i pedicure jak w profesjonalnym salonie. Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl icon info W artykule znajdują się linki i boksy z produktami naszych partnerów. Wybierając je, wspierasz nasz rozwój. Podziel się opinią Share WP kobieta kobieta Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze