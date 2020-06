Manicure księżnej Kate. Te lakiery dostępne są także w Polsce

Księżna Kate to bez wątpienia ikona stylu. Modowego wyczucia mogą pozazdrościć jej nawet gwiazdy. Naśladują ją kobiety na całym świecie. To, co założy na siebie, od razu staje się hitem. W szczególności, że często wybiera ubrania z sieciówek, które można kupić w przystępnej cenie. Rzeczy, które wybiera, praktycznie od razu wyprzedają się ze sklepów. To dowód na to, że kobiety pokochały jej styl. A księżna Kate udowadnia, że żeby dobrze wyglądać, nie trzeba nosić ubrań od projektantów, do tego kosmicznie drogich.