Manicure w stylu Wieniawy. Sprytnie ukrywa odrost

Wieniawa w "frosting nails"

"Frosting nails" to jedna z najbardziej naturalnych wersji manicure. Wygląda jak płynny lukier, który przypomina pudrowo różowy kolor. Jest to minimalistyczna, a zarazem nieskazitelna stylizacja, która szczególnie przypadnie do gustu miłośniczkom delikatnych odcieni.

"frosting nails" naturalna stylizacja paznokci. © Licencjodawca | Yuliya Ufimtseva

Ten trend znany jest już od poprzedniego sezonu, gdzie mogłyśmy zobaczyć go wśród światowych gwiazd. Ich ogromną fanką jest też Julia Wieniawa, która w ostatnim czasie stawia na bardziej subtelne stylizacje bez intensywnych wzorów czy kolorów. U aktorki i piosenkarki możemy zobaczyć je w wersji migdałków, które optycznie wysmuklają dłoń. Jednak "frosting nails" jest na tyle uniwersalny, że będzie pasował do każdego kształtu i długości. Co najważniejsze, jego lekko półtransparentna formuła sprawia, że odrost nawet po kilku tygodniach jest praktycznie niewidoczny. Idealnie wtapia się w naturalny odcień płytki paznokcia przez co, odrost nie rzuca się w oczy.

Julia Wieniawa © Instagram

Jak je wykonać?

Wykonanie tej stylizacji jest banalnie proste. Nie wymaga skomplikowanych umiejętności, a jedynie odpowiednich narzędzi i produktów.

1. W pierwszej kolejności należy zająć się odsunięciem i wycięciem skórek.

2. Później musimy zmatowić płytkę i nadać jej kształt za pomocą pilnika.

3. Potem należy oczyścić pędzelkiem nadmiar białych pozostałości po wyrównaniu płytki.

4. Teraz możesz przetrzeć paznokcie cleanerem i położyć pierwszą bezbarwną warstwę bazy, a następnie wsadzić do lampy UV.

5. Jeśli wybrałaś już swój idealnie mleczno, pudrowy kolor, to możesz nałożyć jego dwie warstwy, jednak każdą trzeba utwardzić w lampie.

6. Na koniec pozostaje nałożenie bezbarwnego topu lub takiego z delikatnymi drobinkami. Wszystko zależy od własnych preferencji. Po wyjęciu z lampy przetrzyj clenerem i opcjonalnie nałóż krem do rąk i wetrzyj olejek w skórki.

Dla uzyskania bardziej "glossy" efektu warto zastosować pyłek z perłową poświatą. Taki błysk nada większej wyrazistości, a jednak nadal będzie zachowana estetyka "natural look".

