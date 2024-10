Tak bawi się na wakacjach. Wskoczyła w pomarańczowe bikini

"Dojechał mnie totalny kryzys emocjonalny. Jestem zmęczona, przebodźcowana, smutna, ciągle poza domem. Chce mi się płakać i krzyczeć. Jeśli ktoś z was dziś ma ochotę rzucić wszystko i zapaść się pod ziemię – nie jesteście sami" – napisała artystka.

Julia Wieniawa dzieli się na Instagramie krótkimi zdjęciami i filmikami z wakacji. Wszystko wskazuje na to, że za cel obrała sobie wschodnią egzotykę. Być może ponownie wylądowała na ukochanej wyspie Bali . Młoda gwiazda jeździ tam na skuterze, uprawia pilates i wyleguje się nad basenem.

Jeśli chodzi o letnie stylizacje, Julia Wieniawa stawia zawsze na mnogość intensywnych kolorów . Tym razem, pakując się na wakacje, wrzuciła do walizki pomarańczowe bikini z górą w stylu nietypowej balkonetki. Stylówkę uzupełniła jeansowym kapeluszem "bucket hat" domu mody Jaquemus oraz okularami przeciwsłonecznymi ze złotymi oprawkami.

