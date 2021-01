Manuela Gretkowska o publikacji uzasadnienia wyroku TK. "Wybór daty jest nieprzypadkowy"

22 października Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis pozwalający na przerwanie ciąży w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, jest niezgodny z konstytucją. Po ponad trzech miesiącach opublikowano wyrok i uzasadnienie do niego.

– Sądzę, że uzasadnienie wyroku zostało opublikowane dzisiaj z dwóch powodów, po pierwsze zaczęliśmy się czepiać polskiego Kościoła, czyli Rydzyka. Po raz pierwszy zostały opublikowane bardzo dokładne dane dotyczące tego, co i ile mu zostało przekazane. Więc mamy, jak za okupacji, egzekucję w zemście, to jest egzekucja na kobietach. Tłem są plakaty rozwieszane od miesiąca w całej Polsce reklamujące tortury prenatalne, czyli hospicja dla płodów. Monty Python ze swoją hiszpańską inkwizycją by tego nie wymyślił – skomentowała publikację wyroku Manuela Gretkowska.