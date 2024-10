Najpierw w Dzień Matki prezenterka telewizyjna ogłosiła, że wraz ze swoim ukochanym spodziewają się dziecka. Później dzieliła się ze swoimi obserwatorami przygotowaniami do tej wyjątkowej roli. Kompletowała wyprawkę i odwiedzała lekarzy. 35-latka podkreślała, że to dla niej wyjątkowy czas. 9 października na świat przyszedł jej syn, o czym poinformowała dziewięć dni później.

- Tak, jesteśmy już w komplecie. Nasz synek Leonidas jest już z nami i mamy się świetnie. Jako że poród dopiero za nami, to jak poczujemy się gotowi, opowiemy więcej. A będzie co opowiadać - przyznała.

Niespełna rok temu Marcelina zaręczyła się z Maksem Gloecknerem. Zakochani są ze sobą już trzy lata, na co dzień mieszkają w Trójmieście. Max poprosił modelkę o rękę podczas podróży po Stanach Zjednoczonych.

Co wiemy o wybranku Marceliny? Max Gloeckner pochodzi z Niemiec. Jest influencerem (na Instagramie obserwuje go prawie 40 tys. osób), a także przedsiębiorcą. Prowadzi firmę, która dystrybuuje urządzenia mobilne mające wspomagać zdrowie. Są to m.in. opaska, która ma podobno pomagać na migrenę i bezsenność.