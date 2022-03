Fanów Marcina Hakiela ogarnął niepokój. Czarno-białe zdjęcie i te słowa

I podczas, gdy Katarzyna Cichopek wróciła do swoich fanów, jak gdyby nigdy nic z uśmiechem na twarzy i codziennym kontentem, to Marcin Hakiel zdaje się tak nie potrafi. Tancerz od momentu ogłoszenia rozpadu związku z aktorką stał się bardziej aktywny na Instagramie niż kiedykolwiek. Najpierw zaskoczył zdjęciem swojej nowej fryzury w kolorze platynowego blondu. Oprócz tego zaczął zamieszczać relacje, na których widać, jak spędza czas z córką i synem. Choć stara się robić dobrą minę do złej gry, wiele wskazuje na to, że bardzo przeżywa obecną sytuację.