Marcin Hakiel skorzystał na ujawnieniu romansu Cichopek? Wystarczy spojrzeć w komentarze

Marcin Hakiel milczy na temat nowego związku Cichopek. Dodał tylko dwa wymowne zdania

Marcin Hakiel, w przeciwieństwie do Pauliny Smaszcz, postanowił nie zabierać głosu w sprawie rewelacji wokół nowego związku swojej byłej żony. Tancerz opublikował InstaStory z krótkim dopiskiem. "W życiu nie chodzi o to, co nam się przytrafia, tylko o to, co postanowimy z tym zrobić. #wdzięcznyzakażdydzień" - napisał tajemniczo Hakiel.