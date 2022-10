Pierwsza miłość Katarzyny Cichopek. To z nim planowała wspólną przyszłość

Katarzyna Cichopek rozpoczęła karierę aktorską jako bardzo młoda, bo zaledwie 17-letnia dziewczyna. To wtedy zaczęła grać w serialu "M jak miłość", który przyniósł jej ogromną popularność i zmienił całe życie. W międzyczasie miała także niemałe rozterki miłosne. Jej pierwszym, poważnym partnerem był Mateusz, którego znała od lat. Ich miłość rozkwitła jednak w trakcie krótkiego pobytu Katarzyny w Austrii. Spędzili razem całe lato, lecz on został w Wiedniu, gdzie studiował architekturę, a ona wróciła do Polski.