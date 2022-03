Marcin Prokop walczył z chorobą. "Były momenty, że spałem po dwie godziny"

- Przez pewien czas miałem dość poważny problem ze snem i wiem, jak bardzo jest to komfortowe, móc przespać we własnym łóżku osiem godzin, albo nawet sześć (...). Były takie momenty, że spałem po dwie i to trwało miesiącami, więc jak we fraszce Kochanowskiego: "Zdrowie doceniasz dopiero w momencie, kiedy się zepsuje". Sen doceniasz również w momencie, kiedy patrzysz w sufit przez wiele godzin i nie możesz odpłynąć - wyjaśnił Prokop.