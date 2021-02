Marek Belka o wzroście poparcia dla Lewicy. Widzi inną drogę

Gościem programu "Newsroom" WP był były premier Marek Belka. Prowadząca program, Agnieszka Kopacz, stwierdziła, że kwestia walki o prawa kobiet teoretycznie mogłaby wzmocnić Lewicę. Jednak wzrostu poparcia dla Lewicy nie widać. Marek Belka, odpowiadając na pytanie, zacytował profesora Czapińskiego, który w jednym z wywiadów powiedział: "jeśli ktoś jest wyborcą PiS i z takich czy innych powodów jest rozczarowany działaniami PiS-u, to przechodzi do Hołowni, a nie do Lewicy". - Ta droga jest łatwiejsza dla ludzi, którzy deklarują się jako prawicowcy - powiedział Marek Belka.

