Maria Czubaszek i Wojciech Karolak. "Połączyło nas wielkie uczucie, w obiegowym pojęciu nazywane miłością"

Maria Czubaczek i Wojciech Karolak byli małżeństwem przez 40 lat. Rozłączyła ich śmierć pisarki w 2016 roku. "W ogóle nie widziałbym możliwości życia z kimkolwiek innym poza Marysią. Bo żadna kobieta jej nie dorówna. Uważam, że miałem szczęście, bo spotkałem dziewczynę z taką osobowością, z taką mądrością i z takim poczuciem humoru, a przy tym tak bardzo kobiecą. Taka mieszanka się po prostu nie zdarza. Właściwie nie wiem, za co otrzymałem od opatrzności taką nagrodę" — mówił w jednym z wywiadów cytowanych przez "Urodę Życia" Wojciech Karolak.

Maria Czubaszek o związku z Karolakiem: piorun sycylijski w nas nie strzelił

Pisarka i muzyk jazzowy pobrali się w 1976 roku. Jak podaje "Uroda Życia", on nie wyobrażał sobie prawdziwego związku bez ślubu, ona mówiła, że "prawdziwej miłości nawet małżeństwo nie przeszkodzi". W relacji przechodzili jednak prawdziwe kryzysy. Jednym z ogromnych problemów, z jakimi przyszło im się zmierzyć, był alkoholizm Karolaka. Po jednej z libacji, kiedy muzyk leżał upojony, Maria Czubaszek wyszła z domu do znajomych. "Jak trochę wytrzeźwiał, to się przestraszył. Nagle sam, nie ma mu kto wódki przynieść" – wspominała w jednym z wywiadów.