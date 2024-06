Przyszła do teatru. W czerwonej "slip dress" wyglądała obłędnie

Jednak wśród zgromadzonych gości uwagę przyciągała najbardziej Maria Dębska , a to wszystko za sprawą kreacji, czyli intensywnie czerwonej "slip dress" . Warto wiedzieć, że satynowe sukienki w wersji midi czy maxi stały się wręcz mundurkiem modnych, nowoczesnych i eleganckich kobiet. W trendach królują już od kilku lat i wygląda na to, że nie zamierzają usuwać się w cień.

Aktorka postawiła na bezpieczne rozwiązanie, czyli połączenie czerwonej kreacji z czarnymi dodatkami. Mamy tu do czynienia z sandałkami na niskich słupkach oraz niewielką torebką na łańcuszku z metką YSL, która kosztuje około sześć tysięcy złotych . Całość dopełniła subtelna biżuteria oraz zegarek w stylu retro.

