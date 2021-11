Maria Dejmek pochwaliła się nową fryzurą. Gwiazda "Barw szczęścia" postawiła na odważne cięcie

Pochwaliła się nową fryzurą

Maria Dejmek opublikowała nowe zdjęcie na swoim profilu na Instagramie, gdzie zaprezentowała swoją metamorfozę. Aktorka jest teraz posiadaczką modnego cięcia na "boba", uzupełnionego krótszą grzywką, który podkreśla jej rysy twarzy i nadaje charakteru. Na udostępnionej przez siebie fotografii ma na sobie także makijaż skupiający się na czerwonych ustach, co w całości przypomina typowy, francuski look. Musimy przyznać, że taki wyjątkowo do niej pasuje!