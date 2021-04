Maria Gładkowska nie miała lekko. Jej małżeństwo zakończyło się skandalem

Aktorka wychodziła za mąż czterokrotnie, ale jej ostatnie małżeństwo zapowiadało się całkiem nieźle. Miała nadzieję, że w końcu odnalazła swoje wymarzone szczęście. Niestety Maria Gładkowska przeżyła prawdziwy zawód, gdy 15 lat temu ukochany mąż zostawił ją dla innej kobiety – wrócił do swojej poprzedniej żony.

Miłość po przejściach

Maria Gładkowska poznała swojego pierwszego męża Marka Prałata jeszcze w trakcie studiów w warszawskiej szkole teatralnej. Szybko się w sobie zakochali i stanęli na ślubnym kobiercu. Przerwała naukę dla ukochanego i wyjechała z nim do Szczecina, gdzie dostał angaż w teatrze. Niedługo później na świat przyszedł ich syn Maciej. Niestety małżeństwo szybko się rozpadło.

Zaraz po pierwszym rozwodzie związała się z innym mężczyzną. Wyszła po raz drugi za mąż, ale aktorka nigdy nie wyjawiła nazwiska drugiego wybranka. Urodziła córkę Annę Marię, lecz dziecko nie uratowało tego związku. Gładkowska wymazała go z pamięci. Trzecim mężem był producent telewizyjny Włodzimierz Wróblewski. Razem wyjechali do USA, gdzie urodziła syna Adama. Po kolejnym rozwodzie wróciła do kraju.