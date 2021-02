Maria Niklińska o relacjach ze znaną matką. Czy kobiety nadal są skonfliktowane?

Na wielu portalach i w tabloidach od dawna komentowane są burzliwe relacje między Marią Niklińską, a jej mamą, prezenterką telewizyjną Jolantą Fajkowską. Konflikt między kobietami wybuchł, gdy aktorka była nastolatką. Podobno podysła go gorący temperament obu pań.

Maria Niklińska o trudnych relacjach z mamą

- Obie jesteśmy Koziorożcami, może dlatego nasze relacje są takie burzliwe, ale też gdzieś podskórnie się rozumiemy. Myślę, że każdy przechodzi okres buntu i negacji rodziców. Podobno jest to nawet zdrowe, bo inaczej człowiek tłamsi w sobie złość przez całe życie - mówiła kiedyś w wywiadzie dla "Vivy" Maria Niklińska.

Pandemia wpłynęła na poprawę w kontaktach na linii matka-córka

- Wcześniej rzeczywiście rzadko pokazywałam się z mamą, to był pewien etap w życiu. Teraz się to zmieniło, szczególnie ten obecny czas wpłynął bardzo pozytywnie na nasze relacje i umocnienie więzi. To było dla nas zbliżenie całkiem innego rodzaju - mówiła w wywiadzie Niklińska.