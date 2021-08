Maria Peszek wypuściła nową piosenkę. Wyznaje w niej miłość kobiecie

Peszek wyznaje miłość kobiecie

Utwór "J*bię to wszystko" zapowiada płytę pt. "Ave Maria" (premiera 10 września). W jednym z wywiadów 47-letnia artystka wyznała, że to "najprawdopodobniej najpiękniejsza płyta, jaką nagrała". Słowa do wspomnianej piosenki Peszek napisała sama.