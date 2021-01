Maria Sadowska o protestach i wyroku TK. "Rząd myśli, że ludzie się zmęczą, że im się znudzi, to jest absolutnie mylne podejście"

To, co się teraz dzieje na ulicach, skomentowała Maria Sadowska. - Nie byłam tak naiwna, aby myśleć, że rząd uwzględni protesty społeczne, ale w pełni wierzę, że wygramy tę walkę. Po jesiennej fali strajków mieliśmy spadek, ale teraz znów pokażemy na co nas stać. Dodaje, że to kolejna wielka fala protestów. - Rząd myśli, że ludzie się zmęczą, że im się znudzi, to jest absolutnie mylne podejście. To wszystko będzie tylko przybierać na sile. My nie spoczniemy, nie damy się, będziemy walczyć do końca – tłumaczy.