Marcelina Zawisza o publikacji uzasadnienia wyroku ws. aborcji. "Oni nienawidzą kobiet"

Zdaniem Marceliny Zawiszy opublikowanie uzasadnienia wyroku ws. aborcji przez Trybunał Konstytucyjny niewiele zmienia. - W szpitalach zabiegi już nie były wykonywane. To uzasadnienie prowadzi do całkowitego zakazu aborcji w Polsce. Jeżeli pojawi się jakiś prawnik związany np. z Ordo Iuris lub inną fanatyczną organizacją i będzie podważał zasadność przerwania ciąży, bo np. płód po urodzeniu będzie żył jeszcze dwa miesiące i w związku z tym nie jest spełniona przesłanka, że po urodzeniu dziecko umrze, to doprowadzi to do normalizacji sytuacji, w której znalazły się kobiety już po samym wyroku TK. Doszło do zamrożenia przeprowadzania zgodnych z prawem aborcji w Polsce. Został wprowadzony całkowity zakaz przerywania ciąży i kobiety będą zmuszone do rodzenia dzieci z bezmózgowiem czy rozszczepionym kręgosłupem - wadami, które nie pozwolą dziecku się nie tylko poprawnie rozwijać, ale w ogóle żyć. - powiedziała posłanka.