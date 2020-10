Maria Sadowska w efektownej marynarce. Rudy kolor to trend tej jesieni

Maria Sadowska ma prezent dla swoich fanów. Stworzyła nową muzykę, czym pochwaliła się w porannym programie telewizji TVN. "Nawet nie wiecie, jak się cieszę, że wróciłam do Was z nową muzyką! Oglądajcie "Dzień Dobry TVN" gdzie pod koniec programu zagramy dla Was na żywo!" – napisała wokalistka na swoim profilu na Instagramie. Do postu dołączyła zdjęcie, na którym pozuje z gitarą, w efektownej marynarce.