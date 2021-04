Maria Winiarska czeka na wnuka. Aktorka ma jednak jedno zmartwienie

Zofia Zborowska spodziewa się pierwszego dziecka. Razem z mężem siatkarzem Andrzejem Wroną obwieścili tę informację w bardzo zabawny sposób. Od tego momentu na profilu aktorki co rusz pojawiają się gratulacje od fanów, a także pytania dotyczącego tego, jak czuje się Zborowska. W ostatnich dniach aktorka wyjawiła znacznie więcej, niż dotychczas.

Winiarska czeka na trzeciego wnuka

Aktorka zaapelowała do innych kobiet o to, aby dbały o swoje zdrowie i dobrze się przebadały. Obecnie Zborowska musi przyjmować zastrzyki rozrzedzające krew. W końcu wrodzona nadkrzepliwość krwi jest bardzo niebezpieczna dla dziecka, więc nie można tego bagatelizować.

"Ja to się boję, że się pobijemy z mamą Andrzeja, bo wiem, że i ona jest gotowa zawsze pomóc Zosi i synowi. Pewnie obie będziemy obecne przy nich, aż do momentu, gdy nas pogonią. Nie będę się wtrącać w wychowanie wnuka lub wnusi. Dla mnie na chwilę obecną najważniejsze jest, żeby dziecko było zdrowe" - powiedziała w "Fakcie".

Jak widać, przyszła babcia jest zadowolona i chętna do pomocy, a jednocześnie nie zamierza nadto się narzucać.

